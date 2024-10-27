Вестник Кавказа

Страны БРИКС на 65% перешли на расчеты в нацвалютах

Цифровой рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны БРИКС успешно уходят от доллара во взаиморасчетах, сейчас 65% расчетов проводится в национальных валютах. Доллару подписан приговор, заявил Лавров.

Государства БРИКС сейчас около 65% расчетов проводят в национальных валютах, рассказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее", передает ТАСС.

"Напомню еще раз, доля национальных валют в расчетах России со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысила 90%, а со странами БРИКС мы выходим на показатель в 65%, и эта цифра растет"

– Лавров

Он добавил, что в БРИКС будет продолжена работа по созданию новых платежных платформ, нацвалюты будут укрепляться, а некогда созданная глобальная система из-за эгоизма США разваливается.

"Доллар, который нам десятилетиями рекламировали прямо как общее достояние всего человечества, превратили в оружие подавления и наказания геополитических конкурентов, да и просто непослушных. Тем самым, по сути, выписали доллару приговор как мировой резервной валюте и средству международных расчетов"

– Лавров

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