Страны БРИКС на 65% перешли на расчеты в нацвалютах

Государства БРИКС сейчас около 65% расчетов проводят в национальных валютах, рассказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на симпозиуме "Создавая будущее", передает ТАСС.
"Напомню еще раз, доля национальных валют в расчетах России со странами ШОС и Евразийского экономического союза превысила 90%, а со странами БРИКС мы выходим на показатель в 65%, и эта цифра растет"
– Лавров
Он добавил, что в БРИКС будет продолжена работа по созданию новых платежных платформ, нацвалюты будут укрепляться, а некогда созданная глобальная система из-за эгоизма США разваливается.
"Доллар, который нам десятилетиями рекламировали прямо как общее достояние всего человечества, превратили в оружие подавления и наказания геополитических конкурентов, да и просто непослушных. Тем самым, по сути, выписали доллару приговор как мировой резервной валюте и средству международных расчетов"
– Лавров