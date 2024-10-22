Силуанов призвал воплотить в жизнь идею платежной системы БРИКС

Журналист Павел Зарубин распространил через свои соцсети заявление главы российского Минфина Антона Силуанова о принципиальной потребности организации отдельной платежной системы внутри БРИКС.
Силуанов пояснил, что текущее положение дел на мировом финансовом рынке, когда часть его участников не могут нормально рассчитываться с контрагентами из-за отключения от SWIFT, делает формирование новой, независимой от западных государств платежной системы насущной необходимостью.
"Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу"
– Антон Силуанов
Министр добавил, что "альтернатива" не значит "замена": государства смогут продолжать рассчитываться по SWIFT, когда она работает, и применять платежную систему БРИКС, когда это требуется.