Силуанов призвал воплотить в жизнь идею платежной системы БРИКС

Российский министр финансов Антон Силуанов рассказал о важности запуска отдельной платежной системы в рамках БРИКС для противостояния финансовым санкциям Запада. Он отметил, что такая система будет не заменой, но альтернативой SWIFT.

Журналист Павел Зарубин распространил через свои соцсети заявление главы российского Минфина Антона Силуанова о принципиальной потребности организации отдельной платежной системы внутри БРИКС.

Силуанов пояснил, что текущее положение дел на мировом финансовом рынке, когда часть его участников не могут нормально рассчитываться с контрагентами из-за отключения от SWIFT, делает формирование новой, независимой от западных государств платежной системы насущной необходимостью.

"Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу"

– Антон Силуанов

Министр добавил, что "альтернатива" не значит "замена": государства смогут продолжать рассчитываться по SWIFT, когда она работает, и применять платежную систему БРИКС, когда это требуется.