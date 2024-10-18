БРИКС согласовал список стран-партнеров – Путин

БРИКС не замкнут и рассматривает варианты расширения. На саммите в Казани составлен список стран-партнеров. Они будут названы позже, когда дадут ответ на приглашение, рассказал Путин по итогам саммита в Казани.

Российский президент Владимир Путин выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС 2024 в Казани сообщил, что составлен список стран-партнеров объединения, которые в будущем могут стать полноправными участниками.

Лидер России объявил об успешном завершении саммита в Казани.

"Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно"

– Путин

Этот саммит стал первым, участие в котором приняли новые члены БРИКС - с 1 января этого года пятерка Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР пополнилась ОАЭ. Ираном, Египтом, Саудовской Аравией и Эфиопией - объединение выросло в два раза. Президент РФ отметил, что БРИКС не замкнут.

"Мы подтвердили, что БРИКС не замкнутый сам по себе формат, он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС"

– Путин

На встрече в Казани обсуждалась возможность нового расширения объединения, интерес к формату проявляют многие страны. По словам Путина, на саммите было уделено "особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории государств-партнеров". Список стран-партнеров согласован. Ряд государств получит приглашение об участии в БРИКС в качестве партнеров. Список будет обнародован после получения ответа.

"Ситуация будет развиваться следующим образом: мы направим приглашение и предложение будущим странам-партнерам участвовать в нашей работе в таком качестве и по получении положительного ответа объявим уже о том, кто находится в этом списке"

– Путин

Российский лидер отметил, что некоторые государства в рамках саммита в Казани уже направили запрос на полноформатное участие в БРИКС.

Отметим, что участие в саммите БРИКС 2024 приняли около 30 стран мира.