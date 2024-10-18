Генсек ООН: БРИКС может укрепить безопасность в мире

Выступая на заседании в Татарстане, генсек ООН заявил, что БРИКС может стать одной из организаций, способствующей укреплению безопасности в мире и защите независимости страны.

БРИКС в состоянии стать платформой, способствующей укреплению безопасности в мире и содействующей защите территориальной целостности и независимости стран, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании БРИКС+ в Казани.

«Мы должны повсеместно отстаивать ценности Устава ООН, верховенство закона и принципы суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств. Сейчас нужно подкрепить слова делом. Мы верим в БРИКС и в то, что сообщество сможет сыграть важную роль в достижении поставленных задач»

- Антониу Гутерриш

В то же время, президент РФ Владимир Путин передал, что одна из целей БРИКС – конструирование «благоприятной атмосферы в общем доме», которым стал весь мир. Он также не исключал возможность координации действий с ООН в этом вопросе.