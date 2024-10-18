Вестник Кавказа

Путин высоко оценил диалог между Алиевым и Пашиняном на БРИКС

Путин высоко оценил диалог между Алиевым и Пашиняном на БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин оценил оживленную беседу, которая состоялась между лидерами Азербайджана и Армении на БРИКС+ в Казани.

Президент России Владимир Путин высоко оценил диалог между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках БРИКС+. По словам российского лидера, это важный шаг к мирному соглашению. 

"Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации и делимитации границ — это верный путь к мирному договору, и тот факт, что вам удалось сегодня обменяться мнениями с президентом Азербайджана, идет в плюс нашему мероприятию" 

 

— Владимир Путин

Лидеры двух стран начали обмениваться мнениями во время выступления президента Мавритании. Важность диалога подчеркивается в контексте возможного подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.  

Отметим, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли на саммит БРИКС в Казани по приглашению президента России Путина. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Алиев и Пашинян устроили вторую встречу в Казани

Алиев и Пашинян устроили вторую встречу в Казани

Ильхам Алиев: Баку стремится к взаимопониманию между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Ильхам Алиев: Баку стремится к взаимопониманию между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальные переговоры в Казани

Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели неофициальные переговоры в Казани

Азербайджан осудил теракт в Турции

Азербайджан осудил теракт в Турции

Президент Азербайджана встретился в Казани с президентом Нового банка развития

Президент Азербайджана встретился в Казани с президентом Нового банка развития

Ильхам Алиев встретился с Германом Грефом в Казани

Ильхам Алиев встретился с Германом Грефом в Казани

Ильхаму Алиеву в Казани вручили орден &quot;Дуслык&quot;

Ильхаму Алиеву в Казани вручили орден "Дуслык"

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану

Президент Азербайджана направил поздравительное письмо Виктору Орбану

Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС

Ильхам Алиев прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС

В Азербайджане планируют производить грузовики всемирно известного бренда

В Азербайджане планируют производить грузовики всемирно известного бренда

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы