Путин высоко оценил диалог между Алиевым и Пашиняном на БРИКС

Владимир Путин оценил оживленную беседу, которая состоялась между лидерами Азербайджана и Армении на БРИКС+ в Казани.

Президент России Владимир Путин высоко оценил диалог между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках БРИКС+. По словам российского лидера, это важный шаг к мирному соглашению.

"Очень приятно отметить, что начался процесс демаркации и делимитации границ — это верный путь к мирному договору, и тот факт, что вам удалось сегодня обменяться мнениями с президентом Азербайджана, идет в плюс нашему мероприятию"

— Владимир Путин

Лидеры двух стран начали обмениваться мнениями во время выступления президента Мавритании. Важность диалога подчеркивается в контексте возможного подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли на саммит БРИКС в Казани по приглашению президента России Путина.