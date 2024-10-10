Вестник Кавказа

Эрдоган ждет визит Путина в Турцию

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за слова соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Он пригласил президента в Турцию.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани поблагодарил за приглашение на саммит БРИКС.

Он отметил, что для него является большим удовольствием встретиться с Путиным после встречи в Астане в рамках июльского саммита ШОС.

Президент также выразил благодарность за слова соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Эрдоган сказал, что жертвами стали четыре человека.

Помимо этого, глава государства заявил, что ждет президента РФ с визитом в Турции. Он напомнил о недавней встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Ваш министр иностранных дел на прошлой неделе, в пятницу, был в Стамбуле в рамках платформы регионального сотрудничества "3 + 3". Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть также Вас, господин Президент, в нашей стране"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Путин встретился с Эрдоганом в Казани

Путин встретился с Эрдоганом в Казани

Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС

Эрдоган прибыл в Казань на саммит БРИКС

Цены на &quot;все включено&quot; падают в Турции в ноябре

Цены на "все включено" падают в Турции в ноябре

Путин встретится с Эрдоганом и Пезешкианом 23 октября

Путин встретится с Эрдоганом и Пезешкианом 23 октября

Формат 3+3 договорится о нерушимости границ

Формат 3+3 договорится о нерушимости границ

Заместители глав МИД России и Турции обсудили экономические вопросы

Заместители глав МИД России и Турции обсудили экономические вопросы

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Анталья стала популярнее у россиян на 17,2%

Анталья стала популярнее у россиян на 17,2%

Путин и Эрдоган встретятся через неделю в Казани

Путин и Эрдоган встретятся через неделю в Казани

Турция выразила интерес к работе с Россией в угольной и газовой энергетике

Турция выразила интерес к работе с Россией в угольной и газовой энергетике

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы