Эрдоган ждет визит Путина в Турцию

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина за слова соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Он пригласил президента в Турцию.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани поблагодарил за приглашение на саммит БРИКС.

Он отметил, что для него является большим удовольствием встретиться с Путиным после встречи в Астане в рамках июльского саммита ШОС.

Президент также выразил благодарность за слова соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Эрдоган сказал, что жертвами стали четыре человека.

Помимо этого, глава государства заявил, что ждет президента РФ с визитом в Турции. Он напомнил о недавней встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Ваш министр иностранных дел на прошлой неделе, в пятницу, был в Стамбуле в рамках платформы регионального сотрудничества "3 + 3". Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть также Вас, господин Президент, в нашей стране"

- Реджеп Тайип Эрдоган