Посол Азербайджана в России встретился с губернатором Астраханской области

Встреча посла Азербайджана в РФ Рахмана Мустафаева и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялась сегодня в посольстве АР в Москве. Ее участники обсудили вопросы активизации сотрудничества.

Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провели сегодня встречу в посольстве в Москве, сообщается в официальном Telegram-канале дипмиссии.

"Были обсуждены вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического и промышленного сотрудничества, расширения культурных, образовательных и молодежных связей между Азербайджаном и Астраханской областью России"

– посольство

Кроме того, Рахман Мустафаев выразил благодарность Игорю Бабушкину за инициативу строительства в деоккупированном Губадлинском районе детского сада как дара Азербайджану от Астраханской области. Этот детский сад смогут посещать 80 воспитанников. Он будет оформлен в традиционном русском стиле. Строительство будет окончено в мае-июне.

© Фото: посольство Азербайджана в России

В посольстве напомнили, что во время двусторонней встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, которая прошла 10 декабря прошлого года в Баку, глава азербайджанского государства обратил внимание на то, что любая поддержка, прежде всего поддержка со стороны дружественных стран в отношении работ по реконструкции и восстановлению на деоккупированных азербайджанских землях, в том числе созданию социальной инфраструктуры, очень важны и имеют символический характер.