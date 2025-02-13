Карантин объявлен в школах Пятигорска

Школы Пятигорска ушли на недельный карантин. В учреждениях по болезни отсутствуют 23% учеников и 15% учителей.

Руководитель Пятигорска Дмитрий Ворошилов объявил о введении карантина во всех городских школах. Также состоится переход на дистанционное обучение на 7 дней.

В пятигорском управлении образования заявили, что в учебных заведениях города по болезни отсутствуют 23% учащихся и 15% учителей. Число заболевших детей продолжает расти.

Отмечается, что в период карантина в школах проведут санитарную обработку помещений. Стоит добавить, что в детсадах Пятигорска ограничения коснулись лишь отдельных групп.