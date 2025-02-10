Вестник Кавказа

Школы Ставрополья из-за непогоды уйдут на удаленку

Школы Ставрополья из-за непогоды уйдут на удаленку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прислушался к родителям школьников и разрешил главам округов отправлять детей на удаленное обучение из-за аномальных снегопадов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял решение позволить главам муниципалитетов из-за непогоды перевести школьников на удаленное обучение, написал он в своем Telegram-канале.

"Если ситуация требует, у вас есть полномочия на время перевести школы на дистанционный формат работы. Смотрите по обстановке на месте. Учитывайте и сезонный рост респираторных заболеваний. Дистанционка – помощь в том, чтобы разорвать цепочку заражений"

- Владимир Владимиров

Такое решение глава региона пояснил тем, что за дистанционное обучение детей в комментариях в соцсетях ратует все большая часть их родителей, поскольку за сутки в крае выпало выше половины месячной нормы снега и детям сложно добираться в школу, - написал губернатор.

Владимиров напомнил: снегопады и низкие температуры прогнозируются и в ближайшие дни, призвав глав округов края принимать решения с учетом мнения жителей и обязательно информировать их.

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