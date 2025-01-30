Музыка Полада Бюльбюль оглы прозвучала в Концертном зале имени Чайковского

Сегодня в Москве, в Концертном зале имени Чайковского прошел юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. Дирижировали Дмитрий Юровский и Муртуза Бюльбюль.

На концерте в исполнении тенора Самира Джафарова прозвучали азербайджанские народные песни в обработке для голоса и оркестра Полада Бюльбюля оглы «Нолейди», «Хумар олдум», «Бери бах», «Гара теллер», «Долалай»; сюита из балета «Любовь и смерть», концертный вальс для оркестра, а также прошла московская премьера Концерта для скрипки с симфоническим оркестром.

Полад Бюльбюль оглы:

Впервые за свои 80 лет я просто сижу в зеле и слушаю свою музыку. Мой сын Муртуза, выпускник Московской консерватории, дирижирует замечательным коллективом - российским Государственным симфоническим оркестром имени Светланова - великого дирижера, с которым я имел честь быть знакомым. Сегодня в процессе репетиции я еще раз убедился, что это замечательный коллектив, замечательные музыканты, отметил их высокий профессионализм. Во втором отделении дирижирует Дмитрий Юровский. Мировая величина, выдающийся скрипач Вадим Репин, которому посвящен этот концерт, написан специально для него, под его технические возможности, сыграет мой скрипичный концерт.

Также сегодня проходит мировая премьера трех симфонических танцев. Это новое, последнее мое произведение. Для каждого композитора первое исполнение нового произведения - очень волнительный процесс, потому что когда записываешь свою музыку на ноты - ощущения одни, а когда играют эту музыку - ощущения совсем другие. Композитор ведь не общается со зрителем напрямую, он общается с ним через музыкантов, через различные формы оркестров, камерных или симфонических, или сборных. Многое зависит от качества исполнителей, которые играют твою музыку.

- композитор.

Концертный зал имени Чайковского он назвал лучшим залом Москвы:

В этом зале часто выступал мой отец, потом выступал я сам, здесь у меня был сольный концерт на 70-летие, и вот сегодня на 80-летие - чисто композиторский вечер. Это очень приятно, очень дорого и ценно. Хочу поблагодарить всех, кто помог организовать этот вечер.

Скрипач Вадим Репин:

Сегодняшний концерт – это признание таланта маэстро, его артистизма. Полад Бюльбюльевич прожил невероятно насыщенную артистическую жизнь, и это меня вдохновляет. Наша дружба делает меня очень счастливым человеком. На прошлый юбилей я с удовольствием исполнял очень красивую ”Мелодию”, написанную Поладом Бюльбюльевичем. Ею были восхищены все музыканты из оркестра и дирижеры, и публика. А теперь, как оказалось, Полад решил сделать мне сюрприз - из этой мелодии получился целый трехчастный скрипичный концерт.

Мы его уже исполнили с большой радостью в Новосибирске и в Баку. Это было замечательно. Каждый день был особым, потому что в те дни Полад был настоящим не просто артистом, но и гостеприимным другом.

- Вадим Репин.

Я очень дорожу, когда становлюсь первым исполнителем произведения. Я от души поздравляю Полада с замечательным юбилеем, желаю жить до 120 лет и нахожусь в ожидании чего-то новенького, какой-нибудь авантюры или чего-нибудь очень серьезного и масштабного.

- скрипач.

Дирижер Дмитрий Юровский:

У меня сегодня очень особенная и профессиональная, и личная встреча с Поладом и с его музыкой. Мы познакомились в Баку в 2012 году. Я тогда впервые приехал в Азербайджан, где проходил конкурс вокалистов, посвященный его отцу. Полад мне запомнился как прекрасный, творческий, гостеприимный человек и прекрасный организатор. Общение у нас с самого начала завязалось теплое. Я очень рад, что есть возможность соприкоснуться с его творчеством, это и мне, и всем присутствующим доставляет большое наслаждение.

Говоря о подготовке к концерту, Юровский заметил:

За составление программы отвечал сам юбиляр, это была его ответственность и желание продемонстрировать разные стили и произведения разных периодов. Очень интересно, какая разная музыка звучит в первом отделении и во втором. Видно, какое развитие проходил композитор в течение своих лет.

В его музыке всегда присутствует национальный колорит, но во втором отделении музыка становится значительно менее развлекательной, более академической, более серьезной. Это не хорошо и не плохо, это просто разный подход. Разница и в использовании инструментов оркестра: ударные инструменты в музыке Азербайджана всегда будут играть очень важную роль, но по гармонии, по мелодии, по самой форме произведений - это музыка второй половины XX века. Это очень серьезная заявка, в особенности в скрипичном концерте, на серьезный композиторский жанр.

- Дмитрий Юровский.

При этом везде присутствует человеческая легкость, которая всегда была у Полада и как у певца, и как у актера, и как у композитора. И в трех премьерных симфонических танцах тоже очень большой потенциал для хореографии. У меня ощущение, что Полад Бюльбюль оглы действительно существует в мире музыкального театра, даже когда пишет изначально симфоническую музыку, в ней очень много театральной драматургии.

- дирижер.

Оценивая отношения между Россией и Азербайджаном в сфере культуры, Дмитрий Юровский заявил:

Что бы ни происходило, культура нас всех объединяет. Когда ты общаешься с коллегами из разных стран, всегда чувствуешь, что у нас никогда не будет разногласий, потому что мы все равно приходим на сцену, в репетиционный зал для того, чтобы разбудить какие-то эмоции в нас самих, а потом в зрителях. Потенциал культурного взаимодействия очень большой.

У меня Баку связан с совершенно разными потрясающими людьми. К сожалению, многих из них уже среди нас нет. Я очень счастлив, что Полад в добром здравии, дай ему Бог еще столько же, как минимум, прожить. Я всегда очень хочу поехать в Баку. Пока сейчас конкретных планов нет, но, может быть, мы с Поладом вместе что-то придумаем и там

- Юровский.