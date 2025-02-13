Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии

В частном доме в Ингушетии пожар. В результате происшествия пострадали пять человек, всех их доставили в медицинское учреждение.

В Малгобекском районе Ингушетии 19 февраля отравились угарным газом пять членов одной семьи – двое взрослых и трое несовершеннолетних. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Главного управления МЧС России по республике.

В министерстве отметили, что в доме пострадавших произошел пожар. В настоящее время все они находятся в больнице под наблюдением врачей.

"Вся семья в настоящее время чувствует себя удовлетворительно, и взрослые, и дети находятся в стабильном состоянии, они получают необходимое профессиональное лечение"

– пресс-служба управления

Причины произошедшего пока установить не удалось.