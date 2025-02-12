Напавший на экс-правоохранителя мужчина сдался полиции в Ингушетии

В Ингушетии задержан мужчина, подозреваемый в обстреле машины бывшего сотрудника местного ГИБДД. Об этом рассказали 19 февраля в правоохранительных органах республики.
"В ходе несения службы на посту "Ангара -122" сотрудниками межмуниципального отдела МВД "Сунженский" склонен к явке с повинной подозреваемый в покушении на убийство 1990 года рождения, который добровольно выдал пистолет ПМ без боеприпасов"
– представитель правоохранительных органов
Он подчеркнул, что оружие уже передали следователям, передает "Интерфакс".
Накануне сообщалось, что неизвестный обстрелял автомобиль Toyota, за рулем которого находился местный 61-летний житель. Мужчина бал ранен, его отвезли в медучреждение. По данным правоохранителей, пострадавший ранее работал в ГИБДД. Позднее было установлено, что на него напал его 34-летний родственник.