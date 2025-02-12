Вестник Кавказа

Мужчину будут судить за покушение на полицейского в Дагестане

Мужчину будут судить за покушение на полицейского в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела о покушении на сотрудника полиции. Он попытался выстрелить в правоохранителя.

В Дагестане расследуют уголовное дело по факту нападения на полицейского. Об этом сказано в сообщении, распространенном 17 февраля СУ СКР по региону.

Случай произошел в минувшую субботу на АЗС, расположенной возле села Хучни в Табасаранском районе.

По данным следствия, 31-летний мужчина находился за рулем автомобиля, который находится в розыске в связи с разбойным нападением. Сотрудник полиции попросил у него документы для проверки, однако тот достал огнестрельное оружие и попытался выстрелить в правоохранителя. Подозреваемого ранили ответным огнем.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

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