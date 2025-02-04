Вестник Кавказа

В Северной Осетии будут развивать агротуризм

В Северной Осетии будут развивать агротуризм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии увидели большие перспективы в агротуризме. Поддержку властей получат 14 проектов.

Власти Северной Осетии намерены привлекать туристов за счет интересных локаций, связанных с сельским хозяйством. На проекты агротуризма в республике потратят около 140 млн рублей, поведал глава региона Сергей Меняйло. 

Как отметил Меняйло, финансирование получило несколько проектов. В частности, средства направлены на поддержку экопарка "Земля Осетия" и туристического комплекса "Солнечный круг". 

Также финансирование выделено проекту "Организация винопроизводства в РСО-Алания", в рамках которого на 300 га земли высадили свыше полумиллиона саженцев винограда. Здесь специалисты создают оросительные системы. 

Отмечается, что бюджетные средства направлены на поддержку 14 проектов в различных сферах.

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