Казахстан и Венгрия обсудят поставку нефти

Казахстан намерен экспортировать нефть в Венгрию. Астана и Будапешт начали обсуждение возможных поставок "черного золота".
Власти Венгрии и Казахстана дали старт переговорам по поставкам нефти, поведали в министерстве энергетики Казахстана.
Сообщается, что стороны согласовали технические нюансы, связанные с транзитом сырья, что должно стать основой для будущего соглашения.
"Переговоры по коммерческим условиям – сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проработки, поэтому следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих условий между АО "КазМунайГаз" и венгерской компанией MOL Group, включая вопросы объемов поставок, ценообразования и условий транзита"
— минэнерго Казахстана
Отмечается, что вопросы, связанные со сроками и объемом поставок, будут согласованы позднее.