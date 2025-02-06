Вестник Кавказа

Казахстан и Венгрия обсудят поставку нефти

Товарный поезд
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Казахстан намерен экспортировать нефть в Венгрию. Астана и Будапешт начали обсуждение возможных поставок "черного золота".

Власти Венгрии и Казахстана дали старт переговорам по поставкам нефти, поведали в министерстве энергетики Казахстана. 

Сообщается, что стороны согласовали технические нюансы, связанные с транзитом сырья, что должно стать основой для будущего соглашения. 

 "Переговоры по коммерческим условиям – сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательной проработки, поэтому следующим этапом станет обсуждение ключевых коммерческих условий между АО "КазМунайГаз" и венгерской компанией MOL Group, включая вопросы объемов поставок, ценообразования и условий транзита"

— минэнерго Казахстана

Отмечается, что вопросы, связанные со сроками и объемом поставок, будут согласованы позднее.

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