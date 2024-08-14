Вестник Кавказа

Нефть начала дешеветь из-за торговой войны США и Китая

Нефть начала дешеветь из-за торговой войны США и Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цены на нефть идут вниз – это происходит на фоне роста запасов в США, тарифной войны между Китаем и США и кампании по максимальному давлению на Иран, объявленную президентом США Дональдом Трампом.

Цены на нефть снова уходят вниз – это происходит на фоне роста ее запасов в США и опасений по поводу новой китайско-американской торговой войны, а также стремления президента США Дональда Трампа сократить экспорт иранской нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent накануне снизились на 0,73% до $75,64 за баррель, а на нефть марки WTI - подешевели на 0,73% до $72,17 за баррель, пишет Reuters.

В целом цена на североамериканскую смесь Brent упала на 3%, до минимума с 31 декабря – как полагают эксперты, это ответ рынка на встречные пошлины Пекина на импорт из США, включая поставки нефти и СПГ.

Также на нефтяные цены влияет кампания максимального давления на Иран, объявленная Трампом: американский лидер заявил, что намерен добиться полного прекращения иранского экспорта нефти.

В то же время по данным API в США накопились значительные запасы нефти, которые позволяют стране не опасаться каких-либо катаклизмов в ее поставках.

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