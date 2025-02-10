Уголовное дело возбудили после смерти школьника в Каспийске

Школьнику стало плохо в одном из учебных заведений Каспийска. Мальчика забрали в больницу, однако медикам не удалось спасти его.
В Дагестане началось расследование уголовного дела по факту смерти школьника. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 февраля СУ СКР по республике.
Трагедия случилась в Каспийске в этот понедельник.
По данным следствия, 9-летнему мальчику стало плохо прямо в школе, у него заболел живот.
"Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего"
– СУСК
После случившегося было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.