Уголовное дело возбудили после смерти школьника в Каспийске

Школьнику стало плохо в одном из учебных заведений Каспийска. Мальчика забрали в больницу, однако медикам не удалось спасти его.

В Дагестане началось расследование уголовного дела по факту смерти школьника. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 февраля СУ СКР по республике.

Трагедия случилась в Каспийске в этот понедельник.

По данным следствия, 9-летнему мальчику стало плохо прямо в школе, у него заболел живот.

"Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего"

– СУСК

После случившегося было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.