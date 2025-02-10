Вестник Кавказа

Уголовное дело возбудили после смерти школьника в Каспийске

Уголовное дело возбудили после смерти школьника в Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Школьнику стало плохо в одном из учебных заведений Каспийска. Мальчика забрали в больницу, однако медикам не удалось спасти его.

В Дагестане началось расследование уголовного дела по факту смерти школьника. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 февраля СУ СКР по республике.

Трагедия случилась в Каспийске в этот понедельник.

По данным следствия, 9-летнему мальчику стало плохо прямо в школе, у него заболел живот.

"Работниками школы ему была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на принятые меры, врачами была констатирована смерть малолетнего"

– СУСК

После случившегося было заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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