Вспышка ОРВИ отправила 49 школьных классов на карантин в Северной Осетии

В Северной Осетии зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Из-за этого на карантин посадили 10 детсадов, 3 школы и 49 классов.
Три школы и десять детских садов в Северной Осетии пришлось закрыть из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.
"По данным Министерства образования и науки Северной Осетии, на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыто 49 классов, 3 школы, 10 детских садов"
- пресс-службе
В сообщении также поделились процентом заболеваемости в учебных заведениях Северной Осетии: в школах он составляет 15%, в детсадах – 19%.
Республиканский Роспотребнадзор контролирует ситуацию.
Напомним, что ранее сообщалось о закрытии 5 школ и 23 классов в Северной Осетии из-за вспышки ОРВИ.