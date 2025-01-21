Вспышка ОРВИ отправила 49 школьных классов на карантин в Северной Осетии

В Северной Осетии зафиксировали вспышку заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Из-за этого на карантин посадили 10 детсадов, 3 школы и 49 классов.

Три школы и десять детских садов в Северной Осетии пришлось закрыть из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа среди детей, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.

"По данным Министерства образования и науки Северной Осетии, на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыто 49 классов, 3 школы, 10 детских садов"

- пресс-службе

В сообщении также поделились процентом заболеваемости в учебных заведениях Северной Осетии: в школах он составляет 15%, в детсадах – 19%.

Республиканский Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Напомним, что ранее сообщалось о закрытии 5 школ и 23 классов в Северной Осетии из-за вспышки ОРВИ.