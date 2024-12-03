Роспотребнадзор рассказал о текущей заболеваемости ОРВИ в России. По данным ведомства, она увеличилась на 29% в сравнении с предыдущей неделей. Сейчас вирусом болеет свыше 570 тыс жителей РФ.

В сравнении с предыдущей неделей россияне стали чаще болеть ОРВИ на 29%, в 27 субъектах РФ заболеваемость выросла аж на 30%, рассказали в Роспотребнадзоре. На данный момент зафиксировано свыше 570 тыс заболевших по всей стране.

В ведомстве также объяснили, чем обусловлена заболеваемость ОРВИ.

"Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов"

- Роспотребнадзор

Кроме того, в ведомстве передали, что сейчас в России находятся более 9 тыс заболевших COVID-19. Это почти на 3% выше показателей прошлой недели.