Вестник Кавказа

Россияне стали чаще болеть ОРВИ

Россияне стали чаще болеть ОРВИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор рассказал о текущей заболеваемости ОРВИ в России. По данным ведомства, она увеличилась на 29% в сравнении с предыдущей неделей. Сейчас вирусом болеет свыше 570 тыс жителей РФ.

В сравнении с предыдущей неделей россияне стали чаще болеть ОРВИ на 29%, в 27 субъектах РФ заболеваемость выросла аж на 30%, рассказали в Роспотребнадзоре. На данный момент зафиксировано свыше 570 тыс заболевших по всей стране.

В ведомстве также объяснили, чем обусловлена заболеваемость ОРВИ.

"Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов"

- Роспотребнадзор

Кроме того, в ведомстве передали, что сейчас в России находятся более 9 тыс заболевших COVID-19. Это почти на 3% выше показателей прошлой недели.

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