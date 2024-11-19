Вестник Кавказа

Четыре детсада приостановили работу из-за ОРВИ в Дагестане

Четыре детсада приостановили работу из-за ОРВИ в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рост заболеваемости ОРВИ привел к закрытию четырех детских дошкольных учреждений в Дагестане. Ожидается, что они возобновят работу в течение ближайшей недели.

В Дагестане временно закрыли четыре детских сада в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Об этом поведали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Детсады не будут работать в течение одной недели.

"В связи с регистрацией групповой заболеваемости ОРВИ на 7 дней приостановлена деятельность четырех детских дошкольных учреждений. Временно закрыты три детских сада в Цунтинском районе Дагестана и детский сад в Рутульском районе республики"

– пресс-служба управления

Согласно данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю на территории республики зафиксировали 2716 случаев ОРВИ, что на 4% меньше, чем на позапрошлой неделе, когда было выявлено 2846 случаев.

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