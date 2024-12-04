В четырех районах Дагестана отключат электричество

В нескольких района Дагестана временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 6:00 до 21:00.
В республиканском филиале "Россетей" сообщили о плановом отключении электроэнергии в четырех районах Дагестана – Шамильском, Тляратинском, Цунтинском и Хунзахском.
Сообщается, что свет отключат 11 декабря. Ограничения будут действовать с 6:00 до 21:00.
В это время сотрудники энергетической компании проведут ремонтные работы, которые повысят функциональность электросетей.
Отмечается, что подачу электричества ограничат полностью в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах. Также света временно лишатся жители села Заиб Хунзахском районе.