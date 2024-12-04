Вестник Кавказа

В четырех районах Дагестана отключат электричество

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В нескольких района Дагестана временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать с 6:00 до 21:00.

В республиканском филиале "Россетей" сообщили о плановом отключении электроэнергии в четырех районах Дагестана – Шамильском, Тляратинском, Цунтинском и Хунзахском. 

Сообщается, что свет отключат 11 декабря. Ограничения будут действовать с 6:00 до 21:00. 

В это время сотрудники энергетической компании проведут ремонтные работы, которые повысят функциональность электросетей. 

Отмечается, что подачу электричества ограничат полностью в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах. Также света временно лишатся жители села Заиб Хунзахском районе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Квартиры двух домов пострадали из-за взрыва газа в Махачкале

Пятнадцатый суд о беспорядках в аэропорту в Дагестане стартовал на Ставрополье

Пятнадцатый суд о беспорядках в аэропорту в Дагестане стартовал на Ставрополье

Зимой Самару и Махачкалу объединит авиарейс

Зимой Самару и Махачкалу объединит авиарейс

Газ взорвался в квартире в Махачкале

Газ взорвался в квартире в Махачкале

Общежитие загорелось ночью в Махачкале

Общежитие загорелось ночью в Махачкале

Штормовое предупреждение объявили в Дагестане из-за ветра

Штормовое предупреждение объявили в Дагестане из-за ветра

Махачкалинский морской порт преобразят для международных круизов

Махачкалинский морской порт преобразят для международных круизов

iPhone популярнее всего в Дагестане и Чечне – исследование

iPhone популярнее всего в Дагестане и Чечне – исследование

Экс-полицейский отправится за решетку за превышение полномочий в Дагестане

Экс-полицейский отправится за решетку за превышение полномочий в Дагестане

Плохая погода задержала рейсы из Махачкалы в Москву

Плохая погода задержала рейсы из Махачкалы в Москву

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы