Вестник Кавказа

Штормовое предупреждение объявили в Дагестане из-за ветра

Штормовое предупреждение объявили в Дагестане из-за ветра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В приморских районах Дагестана ожидается порывистый ветер и высокие волны сегодня. В республике объявили штормовое предупреждение.

Сильный ветер накроет Дагестан в течение нескольких часов. В связи с этим на территории региона объявили штормовое предупреждение, передали в местном МЧС.

«От Дагестанского ЦГМС поступило штормовое предупреждение о том, что в ближайшие три часа по районам моря ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 12-17 м/с»

- МЧС Дагестана

Также ветер вызовет образование высоких волн – до 1,8 м.

Напомним, что накануне из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Махачкалы задерживались вылеты трех самолетов в Москву.

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