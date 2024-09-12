Плохая погода задержала рейсы из Махачкалы в Москву

Из-за непогоды из Махачкалы не могут вылететь самолеты. Из-за плохих погодных условий вчера были задержаны несколько рейсов.

В махачкалинском аэропорту задерживается вылет трех самолетов, которые должны направиться в Москву, причина – неблагоприятные погодные условия.

Как пишет РИА Новости, также задерживается прилет одного самолета из столицы. Отмечается, что это рейсы, которые были перенесены со вчерашнего дня.

Так, вылет двух самолетов компании «Аэрофлот» перенесли на 15:05 и 15:40, а компании «Победа» - на 16:45. Прилет самолета «Аэрофлота» запланирован на 17:40.

В аэропорту Махачкалы подчеркнули, что несколько рейсов пришлось задержать вчера в Дагестане из-за плохой погоды. Ранее в республике объявили усиление ветра до 15-20 м/с.