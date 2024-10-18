Самолет из Сочи в Петербург вылетел с задержкой в 19 часов

Самолет из Сочи в Санкт-Петербург был задержан на 19 часов. «Уральские авиалинии» не называют причин задержки.
Петербургские туристы спустя 19 часов ожидания вылетели из Сочи. Рейс «Уральских авиалиний» доберется до Северной столицы к вечеру пятницы.
Изначально вылет из сочинской авиагавани был назначен на 17.30 24 октября, однако после продолжительной задержки, самолет вылетел в 12.26 25 октября, следует из онлайн-табло аэропорта. В Пулково лайнер должен прибыть в 21.50.
Причины 19-часовой задержки внутреннего рейса не называются.