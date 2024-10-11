Сезон горных лыж в Сочи может открыться раньше срока

Любители горных лыж могут начать бронировать билеты: в Сочи ожидается раннее открытие сезона.

В пресс-службе комплекса "Красная Поляна" в Сочи рассказали, что сезон горнолыжного катания может стартовать в начале декабря.

В горах региона уже выпал снег, но для катания он пока непригоден. Впрочем, в ближайшие дни в горах ожидается минусовая температура, которая будет способствовать формированию необходимого снежного полотна.

Сейчас специалисты курортного комплекса завершают ряд мероприятий, направленных на подготовку к открытию сезона. Системы искусственного оснежения, канатные дороги и прочие объекты уже готовы.

Отметим, что в прошлом году сезон начался 1 декабря.