Вестник Кавказа

Сезон горных лыж в Сочи может открыться раньше срока

Сезон горных лыж в Сочи может открыться раньше срока
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Любители горных лыж могут начать бронировать билеты: в Сочи ожидается раннее открытие сезона.

В пресс-службе комплекса "Красная Поляна" в Сочи рассказали, что сезон горнолыжного катания может стартовать в начале декабря. 

В горах региона уже выпал снег, но для катания он пока непригоден. Впрочем, в ближайшие дни в горах ожидается минусовая температура, которая будет способствовать формированию необходимого снежного полотна.  

Сейчас специалисты курортного комплекса завершают ряд мероприятий, направленных на подготовку к открытию сезона. Системы искусственного оснежения, канатные дороги и прочие объекты уже готовы. 

Отметим, что в прошлом году сезон начался 1 декабря.

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