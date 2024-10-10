В Сочи рассказали об ожидаемом турпотоке на Новый год

В новогодние каникулы этой зимой Сочи ожидает до 300 тыс туристов. Праздничное оформление зимой 2024-2025 года на курорте будут использовать то же, что и в прошлом году.

Глава Сочи Андрей Прошунин поделился ожиданиями от туристического потока в период новогодних праздников.

«Новый год в Сочи встречают гости со всей России. На зимних каникулах ждем 300 тысяч туристов. К праздникам курорт традиционно будет ярко украшен и предстанет во всей красе»

– Прошунин

Он уточнил, что отдыхающих встретят прошлогодние световые конструкции, а наиболее пышное новогоднее оформление можно будет найти на горных курортах и в Адлерском районе.