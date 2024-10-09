Вестник Кавказа

Первый снег увидели в горах Сочи

Первый снег увидели в горах Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В высокогорном сочинском курорте «Роза Хутор» выпал первый снег. Он приближает начало горнолыжного сезона.

На «Роза Хутор» в Сочи заметили первый снег. Он обеспечит благополучное начало горнолыжного сезона, рассказали в пресс-службе курорта.

«На курорте "Роза Хутор" выпал "предсезонный" снег»

- курорт «Роза Хутор»

Отмечается, что в скором времени на курорте значительно похолодает, в какие-то из дней даже можно будет наблюдать осадки и небольшой снегопад. В течение будущих 4 дней прогнозируют, что уровень снега увеличится на 40-50 м.

До этого гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский передал, что горнолыжный период на курорте начнется во ближе к концу декабря, однако при благоприятных погодных условиях это может случиться раньше.

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