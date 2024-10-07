Мокрый снег накроет горы Краснодарского края

Похолодание, дожди и сильный ветер придут на Кубань с завтрашнего дня. В горах будет особенно неприятно – ночью воздух охладится до +3 градусов, а днем будет идти мокрый снег.

На Кубань придет ощутимое похолодание и непогода. Метеорологи предупреждают о возникновении мокрого снега и сильного ветра в горах.

Завтра ночью воздух охладится до +6 градусов, около черноморского побережья будет чуть теплее – до +15 градусов, а в горах температура опустится до +3 градусов.

Днем будет ощутимо теплее: воздух прогреется до +15 градусов на всей территории края, около моря будет +22 градуса. В некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, в столице будет сухо.

Следующие два дня будет на пару градусов холоднее и появится усиленный ветер. На побережье Черного моря он будет достигать 20 м/с.