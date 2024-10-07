Вильфанд спрогнозировал на Кубани ливени и ветер до 20 м/с

Научный руководитель Гидрометцентра России прогнозирует ливень в Краснодарском крае. Также в Сочи возникнет опасность формирования смерчей над морем.

14 октября в Краснодарском крае ожидаются ливни и ветер со скоростью до 20 м/с. В частности, в районе Сочи есть вероятность формирования смерчей над морем

"В Краснодарском крае в понедельник ожидаются сильный дождь и ветер до 20 м/с. <…> На Черноморском побережье Кавказа, в районе Сочи в течение понедельника прогнозируется опасность формирования смерчей над морем без выхода на сушу"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Ожидаемое количество осадков может составить от 30 до 50 мм. Это создает возможность для возникновения локальных подтоплений, а также проблем с транспортным сообщением.

Несмотря на предстоящие неблагоприятные метеорологические условия, важно понимать, как полностью подготовиться к таким ситуациям. Прежде всего, стоит следить за прогоном погоды и обращать внимание на предупреждение от спасателей и местных властей. Кроме того, стоит по мере возможности обезопасить свой дом и имущество от натиска стихии, а также избегать пребывания на открытых пространствах и вблизи плохо закрепленных конструкций.