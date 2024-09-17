Взрыв тепла в конце октября может случиться в Краснодарском крае

Предстоящее вскоре похолодание на юге России может повлечь за собой новую волну тепла, считает Вильфанд. По его словам, под конец месяца воздух на Кубани может прогреться снова до плюс 25.

Бархатный сезон в Краснодарском крае не спешит кончаться, на следующей недели в регион придет похолодание, однако после можно ждать «взрыв тепла», поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что сейчас на курортах вода и воздух равны по температуре, она составляет около 23-25 градусов. Вскоре начнется похолодание, за которым может прийти потепление.

"В середине следующей недели температура начнет постепенно понижаться, <…> будет 18 - 20 градусов. Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23 - 25 градусов, температура воды - 21"

– Вильфанд

Традиционно комфортной для купания считает температура воды плюс 22. Купаться в море, прогретом до 21 градуса также можно, но вода будет бодрящей.