Взрыв тепла в конце октября может случиться в Краснодарском крае

Бархатный сезон в Краснодарском крае не спешит кончаться, на следующей недели в регион придет похолодание, однако после можно ждать «взрыв тепла», поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Он уточнил, что сейчас на курортах вода и воздух равны по температуре, она составляет около 23-25 градусов. Вскоре начнется похолодание, за которым может прийти потепление.
"В середине следующей недели температура начнет постепенно понижаться, <…> будет 18 - 20 градусов. Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23 - 25 градусов, температура воды - 21"
– Вильфанд
Традиционно комфортной для купания считает температура воды плюс 22. Купаться в море, прогретом до 21 градуса также можно, но вода будет бодрящей.