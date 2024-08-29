Вестник Кавказа

Бархатный сезон продлится в России минимум до середины октября

Бархатный сезон продлится в России минимум до середины октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году закрывать купальный сезон на черноморских курортах можно будет не ранее, чем во второй половине октября. Вильфанд объяснил, что бархатный сезон сдвинулся в этом году.

В 2024 году сроки бархатного сезона сдвинулись глубже в осень, поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что погода на южных курортах стоит прекрасная, теплая.

"Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая. Настоящий бархатный сезон – он поздно начался и поздно закончится, не раньше середины октября"

– Роман Вильфанд

Отметим, что традиционно самый долгий бархатный сезон бывает в Сочи.

Обычно купаться можно до тех пор, пока вода сохраняет температуру 22 градуса или выше, передает РИА Новости.

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