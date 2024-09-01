Вестник Кавказа

Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в Концертном зале имени Чайковского

15 февраля в Москве в Концертном зале имени Чайковского прошёл юбилейный концерт выдающегося композитора, певца и дипломата Полада Бюльбюль оглы. Вечер собрал ценителей симфонической музыки и азербайджанского музыкального искусства.

На концерте прозвучали азербайджанские народные песни в обработке для голоса и оркестра Полада Бюльбюль оглы; сюита из балета «Любовь и смерть», концертный вальс для оркестра в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением Муртузы Бюльбюля и Дмитрия Юровского. Вокальные партии исполнил известный тенор, народный артист Азербайджана Самир Джафаров. Одним из главных событий вечера стало выступление выдающегося скрипача Вадима Репина, который представил концерт для скрипки с оркестром Полада Бюльбюльоглы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Музыка Полада Бюльбюль оглы прозвучала в Концертном зале имени Чайковского

Музыка Полада Бюльбюль оглы прозвучала в Концертном зале имени Чайковского

&quot;Gel ey seher&quot; - &quot;Твоя дорога&quot; - Полад Бюльбюль оглы

"Gel ey seher" - "Твоя дорога" - Полад Бюльбюль оглы

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Юбилей МГУ, китайский Новый год, крепость Едикуле: лучшие фото января 2025

Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в Кремле

Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в Кремле

Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы прошел в Кремле

Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы прошел в Кремле

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Полад Бюльбюль оглы и его друзья спели в Кремле

Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям

Полад Бюльбюль оглы возглавил рабочую группу по азербайджано-российским связям

Полад Бюльбюль оглы награжден орденом Александра Невского

Полад Бюльбюль оглы награжден орденом Александра Невского

Полад Бюльбюль оглы отозван с должности посла Азербайджана в России

Полад Бюльбюль оглы отозван с должности посла Азербайджана в России

Exit-poll: Полад Бюльбюль оглы будет работать в Милли Меджлисе VII созыва

Exit-poll: Полад Бюльбюль оглы будет работать в Милли Меджлисе VII созыва

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы