Юбилейный концерт Полада Бюльбюль оглы в Концертном зале имени Чайковского

15 февраля в Москве в Концертном зале имени Чайковского прошёл юбилейный концерт выдающегося композитора, певца и дипломата Полада Бюльбюль оглы. Вечер собрал ценителей симфонической музыки и азербайджанского музыкального искусства.
На концерте прозвучали азербайджанские народные песни в обработке для голоса и оркестра Полада Бюльбюль оглы; сюита из балета «Любовь и смерть», концертный вальс для оркестра в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова под управлением Муртузы Бюльбюля и Дмитрия Юровского. Вокальные партии исполнил известный тенор, народный артист Азербайджана Самир Джафаров. Одним из главных событий вечера стало выступление выдающегося скрипача Вадима Репина, который представил концерт для скрипки с оркестром Полада Бюльбюльоглы.