Вестник Кавказа

Самолет "Азимута" не долетел из Минвод до Алматы из-за погоды

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вынужденную посадку выполнил этим утром в Ташкенте самолет, выполняющий рейс Минводы-Алматы. Самолету "Азимута" помешал туман.

Авиарейс из Минеральных Вод в Алматы сегодня не добрался до пункта назначения в связи с густым туманом. Воздушное судно приземлилось в Ташкенте.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Алматы два рейса были перенаправлены на запасной аэродром в Ташкент. Рейс AZO6141 авиакомпании Azimuth по маршруту Минеральные воды - Алматы произвел посадку в 08.11 (6.11 мск)"

– Uzbekistan airports

Также непогода отправила на запасной аэродром рейс, следовавший из Китая, уточняется в сообщении.

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