Туристический чат-бот запустили в Нальчике

Новинка для туристов появилась в Нальчике: лучшие гиды Кабардино-Балкарии разработали чат-бот, с помощью которого гости города смогут совершить увлекательное путешествие по улицам республиканской столицы и окунуться в ее историю.

История и достопримечательности Нальчика и в целом Кабардино-Балкарии раскроется перед гостями республики благодаря специально созданному для туристов чат-боту, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В данный момент в бот загружены в общей сложности четыре маршрута: по одному можно совершить прогулку из Нальчика в Чегемское ущелье, остальные посвящены только Нальчику.

В сообщении подчеркивается, что над маршрутами работали известные специалисты-гиды. Они добавили в бот подробные видеоинструкции.

На всем протяжении прогулок пользователям доступны звуковые материалы и фото, а также небольшие тексты по истории и культуре. Каждое интересное место снабжено подробным повествованием.

Кроме того, в приложение загружены и старые снимки Нальчика, так что туристы смогут сравнить прошлое и современность города.