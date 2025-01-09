Кремль: России нужны мир и предсказуемость на Южном Кавказе

Дмитрий Песков заявил, что главное для России, чтобы регион Южного Кавказа был мирным и предсказуемым. Он также еще раз подтвердил готовность Москвы стать посредником в урегулировании отношений Еревана и Баку.

Для России крайне важно, чтобы Южный Кавказ стал "территорией благоденствия и сотрудничества", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга по теме урегулирования послевоенных отношений Азербайджана и Армении.

"Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества"

- Дмитрий Песков

Он также еще раз подтвердил, что Россия готова выступить посредником в мирном урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, однако поддерживает самостоятельные шаги двух стран в этом направлении.

"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия"

- Дмитрий Песков

Ранее глава парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не нуждается в усилиях России в урегулировании отношений с Баку. Посредничество Москвы он назвал "маловероятным", так как имеются "плохие воспоминания" от прошлого опыта.

Перспективы мира на Южном Кавказе

Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил перспективы обеспечения полноценного мира в регионе.

"Существует ряд объективных факторов, которые не позволяют воспринимать позицию Армении как действительно миролюбивую. Во-первых, это два несогласованных пункта по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Во-вторых, это отказ Армении от внесения изменений в Конституцию, где содержится отсылка к незаконному документу с территориальными претензиями к Азербайджану. Это политические факторы, однако есть и практические", - прежде всего сказал он.

"Армения активно перевооружается, причем стремится в последнее время заключать контракты на приобретение наступательных видов вооружений. Особенно опасны ее стремления обзавестись ракетами оперативно-тактического класса, которые фактически возьмут под прицел всю территорию Азербайджана. Подобное оружие – это возможность для военного и военно-политического шантажа с угрозами нанесения ударов по ключевым объектам энергетической инфраструктуры. Такая возможность у Армении появится после соответствующих закупок, и неспроста республика трижды увеличивала военный бюджет за последние годы", - подчеркнул Игорь Коротченко.

"Также мы видим масштабирование деятельности европейской миссии "наблюдателей", которые фактически устраивают провокации и подыгрывают официальному Еревану. На этом фоне очевидно, насколько властям Армении неудобно стремление Москвы сыграть роль честного посредника, оказать посредничество там, где это необходимо, и содействовать гарантированному и стопроцентному миру по договору. Армения протаскивает идеи о заключении неполноценного мирного договора, что тоже указывает на далеко не миролюбивый настрой", - добавил политический аналитик.

Россия – честный посредник

Главный редактор "Национальной обороны" указал на естественность поддержки Москвой двусторонних контактов Баку и Еревана из-за ее нацеленности на достижение стабильного мира на Южном Кавказе.

"Западные посредники всегда играли на стороне Армении – это касалось и ЕС, и Франции, и США, по крайней мере, в лице администрации Байдена. Россия же предлагала свои возможности и неоднократно действовала так, чтобы удалось установить диалог и сблизить азербайджанскую и армянскую позиции, предоставляла площадку для переговоров. Россия всегда занимала честную, посредническую позицию, так как ее главная цель – мир в регионе, разблокирование транспортных коммуникаций и запуск Зангезурского коридора в соответствии с обязательствами, принятыми Арменией по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года", - пояснил он.

"Кстати, Ереван отказывается от этих обязательств, взамен выдвигая нереализуемую концепцию "Перекресток мира", цель которой – поставить страны региона в зависимость от доброй воли Еревана и его западных покровителей при прокладывании транспортно-логистических коридоров через Армению. Поэтому еще раз говорю, что зачастую позиция Армении лукавая, двойственная, если не сказать двуличная. Причем политика Еревана направлена на реализацию собственных сиюминутных выгод в ущерб интересам всех остальных стран региона", - заключил Игорь Коротченко.