Вестник Кавказа

Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян

Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван, скорее всего, будет отказываться, если Москва снова предложит свои усилия в качестве посредника во время переговоров с Баку – по крайней мере, об этом решительно заявил спикер армянского Нацсобрания Ален Симонян.

Армянская сторона не нуждается в посреднических усилиях со стороны России в рамках переговорного процесса с Азербайджаном, сообщил председатель армянского парламента Ален Симонян.

Политик оценил такой вариант развития событий как "маловероятный". По его словам, Ереван рассматривает каждое поступающее предложение, однако в случае с Россией, пояснил спикер, от уже имеющегося опыта у Армении осталось множество плохих воспоминаний. Кроме того, уточнил Симонян, на многие вопросы у Еревана все еще нет ответов.

"Мы ощутили на себе и своих детях примеры посредничества России, и это до сих пор причиняет нам боль"

– Ален Симонян

Напомним, на этой неделе парламент Армении в ходе пленарных заседаний будет рассматривать законопроект о запуске вступления в Евросоюз. Документ уже был одобрен правительством, а также профильной комиссией Нацсобрания.

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