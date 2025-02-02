Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян

Ереван, скорее всего, будет отказываться, если Москва снова предложит свои усилия в качестве посредника во время переговоров с Баку – по крайней мере, об этом решительно заявил спикер армянского Нацсобрания Ален Симонян.

Армянская сторона не нуждается в посреднических усилиях со стороны России в рамках переговорного процесса с Азербайджаном, сообщил председатель армянского парламента Ален Симонян.

Политик оценил такой вариант развития событий как "маловероятный". По его словам, Ереван рассматривает каждое поступающее предложение, однако в случае с Россией, пояснил спикер, от уже имеющегося опыта у Армении осталось множество плохих воспоминаний. Кроме того, уточнил Симонян, на многие вопросы у Еревана все еще нет ответов.

"Мы ощутили на себе и своих детях примеры посредничества России, и это до сих пор причиняет нам боль"

– Ален Симонян

Напомним, на этой неделе парламент Армении в ходе пленарных заседаний будет рассматривать законопроект о запуске вступления в Евросоюз. Документ уже был одобрен правительством, а также профильной комиссией Нацсобрания.