Вестник Кавказа

Закон о вступлении в ЕС скоро рассмотрит парламент Армении

Закон о вступлении в ЕС скоро рассмотрит парламент Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Законопроект о запуске процесса вступления в Евросоюз на этой неделе будет обсуждаться в Нацсобрании Армении, причем уже на уровне пленарных заседаний. Это следует из их повестки, которая опубликована на сайте законодательного органа.

Армянские депутаты будут рассматривать законопроект о вступлении страны в ЕС уже на этой неделе – обсуждение документа внесено в повестку, ее можно прочесть на сайте армянского законодательного органа.

Пленарные заседания стартуют во вторник и будут проходить каждый день по пятницу включительно.

"В соответствии с регламентом Национального собрания включить в повестку дня созываемых с 11 февраля заседаний Нацсобрания следующие вопросы… "О начале процесса присоединения Армении к ЕС"

– пресс-служба парламента

Стоит отметить, что, помимо закона о вступлении в ЕС, парламентариям предстоит рассмотреть семь других законопроектов.

Напомним, ранее закон получил поддержку армянского кабмина. Кроме того, его уже одобрила парламентская комиссия по европейской интеграции.

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