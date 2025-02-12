Вестник Кавказа

В Казахстане построят птицефабрику за $100 млн

Пар из труб
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане намерены построить птицефабрику за более чем $100 млн. Мощность предприятия должна составить почти 50 тыс тонн продукции.

В Туркестанской области Казахстана в реализацию проекта птицефабрики направят около 52,9 млрд тенге ($106 млн). 

Сообщается, что предприятие сможет давать почти 50 тыс тонн продукции в год. 

К 2026 году планируется завершить первый этап мощностью около 16 тыс тонн. НА втором этапе, который планируется реализовать к 2028 году, фабрика должна давать вдвое больше мяса. На полную мощность предприятие должно выйти к 20230 году. 

Отмечается, что продукты производства будут отправляться как на внутренний рынок, так и экспортироваться.

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