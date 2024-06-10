Минпром Казахстана создает новую СЭЗ под Актюбинском

В скором времени в Актюбинской области Казахстана появился новая свободная экономическая зона – она будет производить электронику, лекарства, стройматериалы, ткани и многое другое.

Министерство промышленности Казахстана сообщило о создании новой свободной экономической зоны (СЭЗ) в Актюбинской области страны – проект документа уже размещен на портале открытых НПА электронного правительства страны.

"Выгодное месторасположение СЭЗ "Актобе" наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории"

- проект постановления

В проекте документа отмечается, что СЭЗ "Актобе" будет поручено 39 приоритетных видов деятельности, в числе которых - производство вязаного и трикотажного полотна, сборных паркетных покрытий, обоев, фармацевтических продуктов, электронной бытовой техники, офисной техники и оборудования и многое другое, передает Sputnik Казахстан.

Как отмечено в документе, СЭЗ поможет нарастить импортозамещение, обеспечить развитие смежных отраслей, а также повысить конкурентоспособность товаров.

Это позволит привлечь инвестиции в проект и увеличить долю обрабатывающей промышленности, отметили в Минпроме Казахстана.