Вестник Кавказа

СЭЗ Карагандинской области ждут крупные инвестиции

СЭЗ Карагандинской области ждут крупные инвестиции
© Фото: пресс-служба акима Карагандинской области
У Карагандинской области Казахстана большие планы по развитию экономики, в этом местному бизнесу помогут огромные инвестиции и дальнейшее развитие свободных экономических зон, рассказал аким области Ермаганбет Булекпаев.

Только в нынешнем 2024 году Карагандинская область Казахстана намерена реализовать 10 инвестиционных проектов, в которые будут вложены 250 млрд тенге, рассказал в интервью региональному изданию "Индустриальная Караганда" аким области Ермаганбет Булекпаев.

Помогут привести все намеченное в жизнь две инвестиционные площадки региона - специальная эекономическая зона (СЭЗ) "Сарыарка" и СЭЗ Saran, передает Sputnik Казахстан.

"В индустриальной зоне Saran планируется выпуск 2 тысяч единиц автобусов Qaztehna. С начала года выпущено 330 автобусов и 81 единица коммерческой техники. В 2024-м запланирован выпуск в 10 раз больше прошлого года бытовой техники на заводе Silk Road Electronics. За 4 месяца выпущено 23 тысячи единиц. Компанией "Саран Тракс" начнется производство грузовых автомобилей, стальных прямошовных труб с "Тэмпо Казахстан" и оцинкованных металлоизделий на "Казахстанском заводе горячего цинкования"

- Ермаганбет Булекпаев

В СЭЗ "Сарыарка" компания "Караганда Пауэр Силикон" запустит производство кремниевых сплавов, в Караганде "Юнайтед Энерджи Казахстан" начнет собирать ветроэнергетические башни, "Феррум Бетон Продактс" наладит выпуск железобетонных изделий, а "Кызыл Арай Купер" начнет производить катодную медь, отметил глава региона.

Гибкая инвестиционная политика, подразумевающая помощь в оформлении всех разрешительных документов, уже дает положительные результаты – только за последние три года в регион привлечено более 2 трлн тенге инвестиций, в нынешнем году по итогам 4 месяцев в область инвестировано более 200 млрд тенге, а до конца года эта сумма составит более 910 млрд тенге, - добавил Булекпаев, отметив: по такой же схеме будут развиваться и другие моногорода региона.

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