Казахстан за четыре месяца удвоил объем производства

Казахстан всего за четыре месяца 2024 года добился двукратного роста обрабатывающей промышленности на 105,2%, до 7,1 триллиона тенге, сообщил на заседании правительства глава Минпрома страны Канат Шарлапаев.

Производство продукции обрабатывающей отрасли за первые четыре месяца текущего 2024 года показало взрывную динамику – его рост составил 105,2%, доложил на заседании правительства министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

Только за январь-апрель этого года объем производства составил 7,1 трлн тенге, а экспорт товаров обрабатывающей промышленности достиг $5,6 млрд, производительность труда в стране составила $52,7 тыс на человека, передает Sputnik Казахстан.

И это не предел – только до конца текущего года в стране заработает 21 проект металлургической отрасли, в них будет инвестировано 464,2 млрд тенге, это даст стране более 4700 новых рабочих мест.

"Среди них - казахстанский завод по производству стальных труб ТЭМПО Казахстан в Карагандинской области и проект по модернизации производства по выпуску алюминиевой упаковки QazAlPack в городе Шымкент"

- Канат Шарлапаев

Машиностроительная отрасль страны показала рост в 22%: пока производство автомобилей выросло на 8,6%, однако до 2028 года оно тоже увеличится в два раза, отметил министр.

Для поддержания динамики в восьми регионах страны будет создано 37 малых промышленных зон общей площадью 200 тыс кв м, на их строительство уже выделено 30 млрд тенге. Всего в нынешнем году будет реализовано 180 проектов на общую сумму в 1,5 трлн тенге – в их числе производство деталей грузовых автомобилей, керамических плит, теплоизоляционных материалов, ферросилиция и вольфрамового концентрата, добавил Канат Шарлапаев.