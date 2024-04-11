Вестник Кавказа

Азербайджан расширяет свой бизнес в Казахстане

Торговый центр Хан Шатыр
© Фото: Игорь Лепёхин
Азербайджан стал шестым в списке стран по числу компаний в Казахстане. В стране – 1434 компаний с азербайджанским капиталом и 2017 с совместной формой собственности.

Азербайджан вошел в десятку стран по количеству компаний, которые работают в Казахстане, приводит данные Бюро национальной статистики РК.

По состоянию на 1 апреля в республике зарегистрировано 1434 компаний с азербайджанским капиталом, еще 217 – с совместной формой собственности.

Азербайджан расположился на шестом месте в этом списке. В топ-10 также оказались Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Украина, Германия, Беларусь и Южная Корея.

Стоит добавить, что компании из Азербайджана специализируются в таких сферах, как:

  • Оптово-розничная торговля;
  • Ремонт автомобилей;
  • Строительство;
  • Транспорт и складирование;
  • Обрабатывающая промышленность.
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