Азербайджан расширяет свой бизнес в Казахстане

Азербайджан стал шестым в списке стран по числу компаний в Казахстане. В стране – 1434 компаний с азербайджанским капиталом и 2017 с совместной формой собственности.

Азербайджан вошел в десятку стран по количеству компаний, которые работают в Казахстане, приводит данные Бюро национальной статистики РК.

По состоянию на 1 апреля в республике зарегистрировано 1434 компаний с азербайджанским капиталом, еще 217 – с совместной формой собственности.

Азербайджан расположился на шестом месте в этом списке. В топ-10 также оказались Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Украина, Германия, Беларусь и Южная Корея.

Стоит добавить, что компании из Азербайджана специализируются в таких сферах, как:

Оптово-розничная торговля;

Ремонт автомобилей;

Строительство;

Транспорт и складирование;

Обрабатывающая промышленность.