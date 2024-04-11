Энергосотрудничество Азербайджана и ЕС: настоящее и будущее

В условиях нынешнего энергодефицита после введения антироссийских санкций и подрыва газопровода "Северный поток" Евросоюз возлагает надежды на энергию из Азербайджана. Но как же его курс на "зеленую" энергетику? Попробуем разобраться.

Азербайджан уже довольно давно и успешно поставляет в страны Евросоюза нефть и газ, и сейчас, после отказа от российских природного газа и нефти, ЕС особенно остро нуждается в дополнительных источниках традиционных углеводородных энергоресурсов.

Нефть и газ

Только за минувший 2023 год страны Европейского союза импортировали из Азербайджана максимальный за последние четыре года объем нефти - около 20,3 млн т на 12,4 млрд евро, рост по сравнению с предыдущим годом составил 2,6%, свидетельствуют данные Евростата.

Крупнейшими импортерами азербайджанского "черного золота" стали Италия (11,3 млн т), Чехия (2 млн т), Испания (1,4 млн т), Германия (1,2 млн т), Хорватия (1,15 млн т), значительные объемы нефти также приобрели Португалия, Ирландия, Греция, Австрия и Румыния, а Азербайджан вошел в десятку крупнейших экспортеров нефти в ЕС.

Также по меньшей мере 10 европейских стран выразили заинтересованность в поставках азербайджанского газа, основными покупателями которого раньше были Турция, Грузия, Италия и Греция.

В июле 2022 года Азербайджан даже подписал Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности с ЕС – документ был подписан в Баку после июньского рабочего визита президента Азербайджана в Брюссель, темой которого стала реализация проекта "Южный газовый коридор".

Причем, несмотря на курс, взятый Евросоюзом на "зеленую", экологичную энергетику, в ЕС признали, что природный газ будет использоваться и продолжать играть важную роль как минимум до 2030 года, поэтому Азербайджан в 2022 году нарастил поставки голубого топлива в ЕС в полтора раза – до 12 млрд кубометров, половины от общего экспорта страны, и будет расширять географию его экспорта.

"Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному с Европейским союзом… мы планируем до 2027 года поставлять на европейское пространство 20 млрд кубометров природного газа в год"

- президент Азербайджана Ильхам Алиев

И это тоже не предел, уверены операторы газотранспортных систем четырех европейских стран - Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, ровно год назад подписавшие в Софии Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ними и государственной нефтяной компанией Азербайджана. По сути – это новый путь и новый рынок сбыта для природного газа, который Азербайджан поставляет в Европу.

"Поставки газа из Азербайджана - самое реалистичное решение существующих проблем. Роль Европейского союза в этом процессе - финансовая поддержка проектов диверсификации"

- министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

"Зеленая" энергетика: реалии

Со времен декларативных заявлений ЕС о переходе на экологичную зеленую электроэнергию, выработанную из возобновляемых ресурсов – воды, солнца и ветра - мир поменялся, и это коснулось не только геополитики, но и энергетической политики. Сама Европа тоже уже подзабыла про свои обязательства по углеродной нейтральности, однако периодически поднимает тему важности зеленой электроэнергии в переговорах с поставщиками.

ЕС остро нуждается в дополнительных источниках энергоресурсов после отказа от российских природного газа и нефти. И тут снова на первый план выходит Азербайджан, который обладает очень большим потенциалом возобновляемой энергии: только ветровые энергоустановки в азербайджанском секторе Каспийского моря способны вырабатывать 157 ГВт электроэнергии, тогда как сейчас ветроэнергетика страны вырабатывает всего 67 МВт. Общий потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане оценивается почти в 200 ГВт , и, конечно, это лакомый источник для Европы, тем более, что в зону зеленой энергетики Баку планирует превратить и Карабах, а к проекту могут подключиться Казахстан и Узбекистан, также обладающие солидным потенциалом такой электроэнергии.

Правда, здесь есть серьезная проблема - для того, чтобы это электричество пришло в Европу, необходимо проложить через Черное море подводный кабель длиной 1100 км, при этом его пропускная мощность должна составлять от 1 до 4 ГВт, электроэнергия по нему будет идти из Грузии в Румынию.

Меморандум о взаимопонимании по его созданию 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, Румынии Николае Чукэ и Венгрии Виктор Орбан.

"Я могу только сказать: какой амбициозный проект! Он соединит нас по обеим сторонам Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря – как для обеспечения цифровой связи, так и для поставок энергии. Это соглашение сблизит ЕС с нашими партнерами в регионе Южного Кавказа и поможет обоим нашим регионам осуществить переход к чистой энергии"

- глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Предполагается, что укладка такого кабеля займет от трех до четырех лет, однако, учитывая "прижимистость" ЕС в таких долгосрочных проектах и нынешнее состояние стагнирующих экономик стран Европы, вопрос финансирования проекта "подвисает" на неопределенное время – о том, что нужно дождаться заключения экспертов, прежде чем выносить вопрос финасирования проекта на рассмотрение соответствующих органов ЕС, заявила и Урсула фон дер Ляйен.

Впрочем, похоже, что Азербайджан на это особо не рассчитывает – он продолжит развивать зеленую энергетику внутри страны и планирует довести ее производство к 2030 году до 30%, затратив на это около $1 млрд.

Водородные перспективы

Еще один амбициозный "зеленый" проект касается производства экологичного водорода – его тоже планируется экспортировать в Европу, однако здесь все еще сложнее, поскольку, помимо его предполагаемой стоимости в 50 млрд евро, возникает масса вопросов, которые сегодня ввиду технологической сложности и дороговизны решить просто невозможно.

Если на первом этапе, предполагающем производство водорода из каспийской воды путем электролиза за счет "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, это будет лишь просто довольно дорого, то дальше проект ждут практически неразрешимые проблемы.

Например, это транспортировка самого водорода - по трубопроводу это сделать невозможно, а для перевозки газа автомобильным транспортом всю инфраструктуру поставок нужно строить с нуля.

Водород взрывоопасен, и для его перевозки нужны специальные танкеры, устройства для его сжижения и охлаждения, специальные автомобили со специальными двигателями.

"При производстве водорода схема такая: мы вырабатываем на "зеленых" мощностях в Казахстане электричество, тут же каспийскую воду превращаем в водород с помощью этого электричества и полученный водород в каких-то емкостях везем в Азербайджан, там его перегружаем на сухопутные транспортные средства либо закачиваем в трубопроводы и поставляем в Турцию и дальше в Европу. Водород на потребительском рынке либо будет превращен в электричество (для этого нужно поставить водородную станцию и обратно превратить его в электричество), либо его будут использовать в автомобилях в качестве топлива или для отопления жилья"

- казахстанский экономист Петр Своик

При этом такая электроэнергия будет стоить примерно раз в пять дороже, чем сейчас она стоит в любом европейском городе, а, зная нерешительность Евросоюза в вопросе реализации дорогостоящих проектов, такая инициатива маловероятна.

Да и Европа показывает, что пока не очень расположена к столь масштабным инициативам и не готова финансировать их, а значит - это задумка без перспективы реализации. Экономисты считают, что идея водородной энергетики была создана во времена активного продвижения идеи отказа от угля, которая сейчас уже не так актуальна. В нынешних реалиях странам ЕС уже не до обязательств по углеродной нейтральности, "зеленые" инициативы фактически отменены, а заявления о проектах идут по инерции.