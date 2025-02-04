Вестник Кавказа

МИД России осудил фейки вокруг ситуации с Русским домом в Баку

МИД России осудил фейки вокруг ситуации с Русским домом в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на акцию Русского дома в Баку. В министерстве отметили, что это дезинформация, направленный на подрыв отношений двух стран.

Дезинформация вокруг Русского дома в Баку направлена на подрыв отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом сказано в заявлении, сделанном 11 февраля МИД РФ.

В частности, в ведомстве подчеркнули, что последние призывы выходить на митинги в Азербайджане – целенаправленная и хорошо спланированная провокация.

"Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам. Речь идет о целенаправленной и хорошо спланированной провокации в стиле операции под чужим флагом. Почерк знакомый и задача понятна – выставить российское федеральное агентство в неприглядном свете перед азербайджанской общественностью"

– МИД РФ

В министерстве отметили, что распространяемые в соцсетях подложные материалы стилизованы под формат официального сообщения, однако это не так.

"Абсурд ситуации усугубляется обещанием денежного вознаграждения участникам акции, использованием российских флагов, плакатов и даже национального костюма"

– российское министерство

В заявлении МИД обращается внимание на то, что авторы фейка пытаются настроить граждан республики Южного Кавказа против России, разжечь межнациональную рознь и подорвать гуманитарное взаимодействие между странами.

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