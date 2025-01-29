Баку утвердил соглашение с Москвой о сотрудничестве по развитию перевозок по МТК "Север-Юг"

Ильхам Алиев утвердил соглашение между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию коридора "Север-Юг".
Азербайджан утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".
Указ об этом подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Глава государства поручил министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана обеспечить реализацию положений документа.
Он также поручил азербайджанскому МИД уведомить российское правительство о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для завершения вступления соглашения в силу.