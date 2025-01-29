Вестник Кавказа

Баку утвердил соглашение с Москвой о сотрудничестве по развитию перевозок по МТК "Север-Юг"

Баку утвердил соглашение с Москвой о сотрудничестве по развитию перевозок по МТК "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев утвердил соглашение между Россией и Азербайджаном о сотрудничестве по развитию коридора "Север-Юг".

Азербайджан утвердил соглашение с Россией о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Указ об этом подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев. 

Глава государства поручил министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана обеспечить реализацию положений документа.

Он также поручил азербайджанскому МИД уведомить российское правительство о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для завершения вступления соглашения в силу.

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