Мария Захарова: Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в расширении коридора "Север-Юг"

Официальный представитель МИД РФ в ходе сегодняшнего брифинга рассказала, как Россия оценивает перспективы реализации западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг". Мария Захарова отметила, что все страны-участницы заинтересованы в этом.

Россия, Азербайджан и Иран нацелены на реализацию проекта строительства международного транспортного коридора "Север-Юг". Об этом заявила 6 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

В частности, она обратила внимание на то, что всестороннее развитие коридора "Север-Юг" стало одной из центральных тем переговоров президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, прошедших в Москве 17 января этого года.

"Я думаю, что вы видели текст, подписанного на высшем уровне договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. Там этому вопросу также уделено значительное внимание. Вместе с Ираном в приоритетном порядке занимаемся созданием бесшовной железнодорожной логистики на западном отрезке коридора" – рассказала официальный представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что это станет возможным после реализации проекта по строительству участка между городами Решт и Астара.

"Это участок протяженностью 162 км. Соответствующее межправительственное соглашение предусматривает выделение российского экспортного кредита на эти цели. Оно было подписано в Тегеране 17 мая 2023 года" – уточнила Мария Захарова.

Она указала на то, что Москва, Баку и Тегеран заинтересованы в последовательном расширении транспортного коридора.

"Мы с удовлетворением отмечаем неизменную нацеленность всех трех государств-участников межправсоглашения в международном транспортном коридоре "Север-Юг" 2000 года, через территорию которых проходит западное ответвление упомянутого коридора, а именно – Россия, Азербайджан, Иран – на последовательное расширение его потенциала" – сказала дипломат.

Она напомнила, что в рамках транспортного коридора давно запущен и успешно функционирует автомобильный маршрут.

"Объемы грузопотока из года в год растут, растут уверенными темпами. Поэтому помимо обсуждений о полноценном монтаже железнодорожного сегмента указанного маршрута на всем его протяжении от Балтики до Персидского залива постоянным пунктом повестки дня является создание комфортных условий работы для отечественных грузоперевозчиков" – заключила представитель внешнеполитического ведомства.