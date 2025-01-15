Вестник Кавказа

Россия и Иран подпишут договор о дороге Решт-Астара до конца зимы

Виктор Константинов, Владимир Елизаров
Россия и Иран подпишут договор о дороге Решт-Астара до конца зимы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Иран готовятся подписать договор о строительстве дороги Решт-Астара до марта, рассказал посол. Эта дорога - важный участок МТК "Север-Юг".

Сроки подписания договора между Москвой и Тегераном о строительстве железной дороги Решт-Астара назвал посол Ирана в России Казем Джалали.

В будущем железнодорожный участок "Решт-Астара" станет важной частью западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг", вскоре РФ и ИРИ подпишут документ о сроках реализации данного проекта.

"Российский министр транспорта и его иранский визави за последние три месяца неоднократно по видеосвязи проводили консультации по поводу этого проекта. Они договорились подписать договор о реализации этого проекта до марта текущего года"

– посол

Соглашение о совместном строительстве участка Решт-Астара стороны заключили в мае 2023 года. На встрече в Тегерана в декабре 2024 года стороны обсудили текущий статус реализации проекта и приняли ряд важных стратегических решений, которые позволят ускорить процесс.

Джалали выразил надежду, что в 2025 году будут сделаны первые шаги по выполнению данного договора.

Как Россия будет строить Решт-Астара?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каким будет российское участие в строительстве железной дороги Решт-Астара в Иране.

"В договоре будет как минимум закреплена отправка в Иран соответствующих российских специалистов, которые на месте будут заниматься реализацией проекта. Также Россия поставит железнодорожное оборудование, которым Иран не обладает в силу того, что находится под санкциями. Тегеран ведь технически не имеет возможности приобрести технику, которая необходима для прокладывания этого железнодорожного участка", - прежде всего сказал он.

"Чтобы построить дорогу Решт-Астара, понадобится, в частности, пробуравить скалы (между Астарой и Рештом вдоль Каспия, куда ни ткни, всюду горы). Дорога пройдет по очень сложной с географической точки зрения местности, где довольно много проблем, которые иранские компании решить не в состоянии. Я лично побывал шесть лет назад на участке строительства дороги Решт-Астара и видел своими глазами, насколько там непростые условия для желелезнодорожных работ. Тогда мне стало ясно, почему Иран так долго не мог завершить свою часть проекта "Север-Юг"", - добавил Фархад Ибрагимов.

"Между тем "Российские железные дороги", имея значительный опыт в реализации сложнейших логистических маршрутов, поможет иранским партнерам сделать все, чтобы данный железнодорожный отрезок был в ближайшее время построен. Российские специалисты на месте будут анализировать, как не повредить природную составляющую и обеспечить безопасность перевозок. Проект должен быть запущен в течение четырех лет – такой срок ставили президенты. На это потребуется большое количество денег, и Россия недавно выделила $1,5 млрд на то, чтобы "Север-Юг" был запущен в полной мере. Иран в одиночку не справится, поэтому Россия отправляет ему на помощь специалистов и технику", - продолжил востоковед.

Когда заработает "Север-Юг"?

Эксперт также сообщил о перспективах запуска МТК "Север-Юг". "Он заработает до 2030 года. С учетом тех темпов, которые демонстрируют стороны, проект должен быть запущен в течение 4-5 лет. Мы, конечно, будем надеяться, что все произойдет быстрее. Дискуссии о необходимости завершения "Север-Юга" идут с 2016 года. Понятно, что его реализацию затормаживали и пандемия, и напряженная обстановка в регионе, но даже так десятилетие на завершение проекта – это очень много. Важно, что Иран сейчас крайне заинтересован в запуске "Север-Юга", так как ему нужны ресурсы и расширение экономических взаимосвязей с партнерами, а Россия является для него одним из важнейших направлений", - отметил он.

"Новейший стратегический договор между Россией и Ираном прежде всего подразумевает наращивание наших торгово-экономических связей. Конечно, нужно сделать так, чтобы чем быстрее, тем лучше был этот проект запущен. Президент Масуд Пезешкиан как раз поставил перед собой задачу, чтобы "Север-Юг" заработал, пока он президент, причем в течение его первого срока, от которого осталось немногим более трех лет. Таким образом Пезешкиан хочет записать в свой политический актив "Север-Юг" как успех, достигнутый именно при его президентстве", - заключил Фархад Ибрагимов.

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