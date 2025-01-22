Вестник Кавказа

Из Москвы в Хургаду полетят самолеты Red Sea Airlines

Из Москвы в Хургаду полетят самолеты Red Sea Airlines
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Египетский перевозчик с середины марта начнет выполнять рейсы между Москвой и Хургадой. Самолеты будут летать дважды в неделю из Внуково.

Компания Red Sea Airlines с 17 марта приступит к выполнению рейсов Москва-Хургада, которые включены в летнее расписание.

"Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам из аэропорта Внуково на воздушных судах Boeing 737-800 вместительностью 189 кресел"

– туроператор Space Travel

Летом в Хургаде нет изнуряющей жары, поэтому курорт подходит для отдыха в Египте даже в разгар сезона. В Хургаде не так много коралловых рифов, при этом много пляжей с пологим входом.

"Спрос на отдых в Египте летом растет уже несколько лет благодаря большому ассортименту отелей с системой "все включено" и разумной ценовой политике отельеров… Например, стоимость отдыха в отеле 4* на майские праздники начинается от 174,6 тыс. рублей за двоих"

– туроператор

Разумная ценовая политика и наличие прямого сообщения позволят египетским курортам в этом сезоне оттянуть часть турпотока у Турции, считают в компании.

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