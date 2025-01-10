Абхазия обогнала Египет по популярности среди россиян в 2024 году

В пятерку самых популярных направлений для выездного туризма в 2024 году вошла Абхазия. Республика оказалась популярнее Египта.

В АТОР назвали направления, оказавшиеся наиболее популярными в 2024 году среди российских туристов, выбравших отдых за границей.

Первое место по популярности заняла Турция - 38,5% из всех поездок, следом идут ОАЭ - 11,5%, замыкает тройку Китай - почти 11% всех зарубежных поездок. В статистику включены транзитные поездки.

На четвертом месте оказался Таиланд - 10%, на пятом Абхазия - 8,6%, на шестом Египет - 8,5%. Таким образом, Абхазия обошла по популярности Египет.

Турпоток в республику в прошлом году вырос на 7% и составил 1,5 млн человек. В 2025 году Абхазия ждет больше туристов - к лету в Сухуме должен начать работать аэропорт.