Детали возвращения статьи о госизмене в УК рассказали в Грузии

Уголовная статья о государственной измене будет возвращена в грузинское законодательство в том же виде, в каком она существовала в 2007 году, изменится лишь название, рассказали в "Грузинской мечте".

Юридическая квалификация государственной измены после возвращения ее в Уголовный кодекс будет такой же, как до 2007 года, когда соответствующая статья была изъята из УК, рассказал лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Речь идет о преступлениях против государства. И этой статьей будет в своем роде декларировано, что преступление по той или иной статье является изменой родине"

– политик

Он уточнил, что новая, а точнее возвращенная, статья будет содержать список преступлений против государства, наказание будет назначаться по статьям о соответствующих преступлениях, отдельного наказания за госизмену не будет.

Мдинарадзе подчеркнул, что одно изменение все-таки будет внесено. Название "государственная измена" сменится на "измена родине".

Напомним, статья о госизмене была отменена в апреле 2007 года как раз из-за того, что носила исключительно декларативный характер и не имела правовой нагрузки. Кроме того, тогда утверждалась, что статей о госизмене нет в законодательствах ведущих стран.